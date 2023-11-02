淡水女開車追撞計程車 小黃翻覆1人受傷送醫
張姓女子今天凌晨開車行經新北市淡水區大同路不慎往前追撞計程車，導致計程車失控翻覆，造成運將高男及乘客黃男一度受困。新北市消防局獲報出動人車趕抵協助脫困，檢視僅乘客黃男肢體多處擦傷，緊急協助送醫急救所幸沒以大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，張姓女子（47歲）今天凌晨2時許開車行經新北市淡水區大同路1號前，不慎往前追撞高男（61歲）所駕駛的計程車，導致計程車連人帶車失控翻覆，造成司機高男與車內乘客黃男（68歲）一度受困。
新北市消防局獲報出動20名消防員、7輛搶救車輛趕抵，協助高男、黃男脫困，檢視僅乘客黃男頭部、四肢擦挫傷、頸部疼痛轉向困難，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，車禍發生當下遭高速撞擊時，應盡速撥打119報案馳援救醫，切勿任意移動患者，以保護患者頸椎、維持患者呼吸道暢通，避免造成二次傷害。
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