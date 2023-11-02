人為縱火？嘉義市友愛路10間店面燒毀 消防局採證送署鑑識

嘉義市友愛路與興雅路口店面，上月24日深夜點發生大火，燒毀10間店面，因起火店面前有輛賓士車斜著停放，有民眾懷疑車禍引發火警，疑有人為縱火。記者魯永明／攝影 嘉義市友愛路與興雅路口店面，上月24日深夜點發生大火，燒毀10間店面，因起火店面前有輛賓士車斜著停放，有民眾懷疑車禍引發火警，疑有人為縱火，消防局說，完成火場採證送消防署鑑定，警消當天都未接獲疑為縱火報案，消防局說，是否有人為縱火，須等消防署鑑定結果，

針對起火店面前有輛賓士車斜著停放，民眾懷疑車禍引發火警，警方說，查調賓士車牌車主，是火場受害店家，不是外人停放，也未接獲車禍報案。另在地居民擔心，消防鑑定拖太久，火場成為環境衛生死角，消防局說，完成採證鑑定已交還地主、承租店家清理。

這場大火因大多鐵皮屋店面，火勢蔓延10間店面，包括黑白切、豆奶攤、弘安藥局、便當店、85度C、小上海鹹酥雞、平價牛排店、娃娃機店、鱔魚麵店、越南河粉店。

火警發生，有輛轎車斜停便當店前燒毀，民眾傳出火警可能跟車禍有關，消防局火調科火場採證完成送消防署鑑識，是否人為縱火須待鑑識結果確認，警方調監視器過濾調查。