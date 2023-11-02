友達以上戀人未滿？ 六旬婦傳自拍修圖美照網戀差點遭詐

六旬黃婦網戀上詐團人員，差點匯款受騙，所幸豐原警分局警員及時阻詐。圖／讀者提供 台中市豐原區61歲黃婦網戀上陸籍男子，2人交談甚歡，婦人甚至傳自拍的修圖美照讓對方欣賞，希望感情增溫；未料，男子是詐騙集團成員，要求婦人以友人家修繕為由匯款10萬元，行員發現帳戶有異報警，警方到場解說，婦人才從黃昏戀中夢醒，保住老本。

前天中午12點多，黃婦到銀行要匯款10萬元，行員查證該匯款帳戶異常，立即通報警方。

豐原警分局合作所員警羅明祐、陳宇弘到場關心婦人匯款用途，黃婦支吾其詞，只表示她是幫朋友的朋友支付修繕費用，對方有急用，其餘資訊皆一概不清楚。

員警關懷過程中，對方更致電關切黃婦匯款情形，口音明顯為大陸人士，更要求黃婦「先找藉口離開」、「避開警方與行員詢問」，令人起疑。

黃婦出示LINE對話紀錄給警員與行員分析，對話中男子以簡體字噓寒問暖，黃婦也傳送自拍修圖美照給對方欣賞，詐騙集團掌握黃婦渴望愛情，要求黃匯款幫助男子友人修繕，實則詐取婦人辛苦存下的老本。

經警方勸阻，黃婦才驚覺自己險遭詐騙，對於警方及行員的即時攔阻頻頻致謝，並向員警保證不會再與對方聯繫。