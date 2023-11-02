逆向步行上國道匝道遭車撞 三重男稱「視力不好」誤闖

江男自稱視力不好迷路，才會逆向走上國一南向三重出口匝道，遭道汽車碰撞，所幸送醫後無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝 江姓男子疑因視力不好迷路逆向走上國道1號南向三重出口匝道，遭下匝道汽車迎面擦撞當場倒地。新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視江男肢體輕微擦傷送醫無大礙。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。江男誤闖國道警依法開單舉發。

據了解，江姓男子（63歲）今天清晨5時39分左右逆向走上國道1號南向三重出口匝道，遭下匝道一輛汽車迎面擦撞，江男當場倒坐在地痛苦求救。

新北市消防局獲報出動人車趕抵現場，檢視江男肢體輕微擦傷，緊急協助送醫急救，所幸並無大礙。他向警、消表示，因視力不好迷路，才會誤闖走上國道匝道。肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因及責任歸屬，有待國道警方後續調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，行人違規逆向走上國道，已明顯違反道路交通管理處罰條例第33條第4項之規定，不得行駛或進入第一項道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，依法開處3000元以上6000元以下罰緩。