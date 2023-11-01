快訊

鴻華先進最新公告 於11月20日創新板掛牌上市

被王牌經紀人邀約豪宅同歡！男網紅隔天床上暴斃 他卻因死亡主因不起訴

金鐘導演癌逝享年48歲「媽！別鬧了」成遺作 曾曝吳建豪探病照：我壞了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

180公分「巨獸」魂斷國道！煞車不及撞上水鹿 女駕駛受傷送醫

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

昨深夜國道三號北向360公里關廟路段，傳出轎車意外事故，救護人員到場後，竟發現37歲藍姓女駕駛撞到一頭闖入國道的水鹿。藍女受傷送醫，水鹿魂斷國道，至於詳細車禍原因由國道警方釐清中。

這起事件發生在昨晚10點30分左右，藍女開著休旅車由國道三號一路向北，行經360公里處關廟路段時，眼前一陣巨大黑影，駕駛煞車不及迎面撞上。藍女忍著傷痛，發現竟是撞到一頭水鹿。

台南市政府消防局獲報，發現藍女的車頭因撞擊凹損，而她意識清楚但稱右手、胸口疼痛，安排救護車送往衛生福利部台南醫院新化分院治療；內側護欄的路面發現水鹿已氣絕。

國道警察表示，初步查看現場發現水鹿體型逾180公分，判斷可能從附近樹林誤闖入國道，要橫越時遭強烈撞擊，會再釐清是否為是人為飼養的水鹿，查明車禍的原因。

昨深夜國道三號北向360公里處傳出轎車意外撞到一頭身長逾180公分的水鹿，駕駛受傷送醫，水鹿魂斷國道，詳細車禍原因國道警察釐清中。圖／民眾提供
昨深夜國道三號北向360公里處傳出轎車意外撞到一頭身長逾180公分的水鹿，駕駛受傷送醫，水鹿魂斷國道，詳細車禍原因國道警察釐清中。圖／民眾提供
國道警察發現內側護欄路面橫躺一隻水鹿，初步判斷牠體型超過180公分。圖／民眾提供
國道警察發現內側護欄路面橫躺一隻水鹿，初步判斷牠體型超過180公分。圖／民眾提供
昨深夜國道三號北向360公里處傳出轎車意外撞到一頭身長逾180公分的水鹿，駕駛受傷送醫，水鹿魂斷國道，詳細車禍原因國道警察釐清中。圖／民眾提供
昨深夜國道三號北向360公里處傳出轎車意外撞到一頭身長逾180公分的水鹿，駕駛受傷送醫，水鹿魂斷國道，詳細車禍原因國道警察釐清中。圖／民眾提供

國道 台南

延伸閱讀

忽有龐然大物！駕駛驚見180公分水鹿闖國道 反應不及牠「慘死輪下」

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

疊在一起了⋯竹北街頭上演玩命關頭 2車駕駛都受傷

新澳隧道車禍肇事 初步查驗砂石車「時速40公里」 無違規未結案

相關新聞

高市新興分局驚爆「洩密」！偵查佐涉不當查詢個資 雄檢搜索帶回偵訊

高雄市警局新興分局今天上午遭高雄地檢署人員大動作搜索，並帶回偵查隊中李姓隊員，據悉，本案經市警局調查後呈報雄檢調查，今天...

新莊電動自行車竄火！民眾持滅火器仍無法撲滅 新北消防火速馳援

今天晚上新北市新莊區西盛街232巷口，1輛電動自行車突然起火，路過民眾驚見趕緊用滅火器滅火，但因火勢過大無法撲滅只好通報...

180公分「巨獸」魂斷國道！煞車不及撞上水鹿 女駕駛受傷送醫

昨深夜國道三號北向360公里關廟路段，傳出轎車意外事故，救護人員到場後，竟發現37歲藍姓女駕駛撞到一頭闖入國道的水鹿。藍...

無卡分期詐騙案受害者再增！教育部接獲16校通報 各校將追蹤協助

不少大專發生學生遭「無卡分期」集體詐騙，據教育部最新資料，已接獲16校通報、113名學生受害。較2天前統計新增靜宜大學、...

忽有龐然大物！駕駛驚見180公分水鹿闖國道 反應不及牠「慘死輪下」

1輛自小客車昨天晚間行經國道3號台南關廟路段時，撞到1頭闖入車道的水鹿，水鹿當場死亡，自小客車車頭受損，37歲的女性駕駛...

金紙散落一地…拜土地公路上與騎士相撞 路過民眾見兩人傷協助救援

彰化縣埔鹽鄉黃姓男子今天上午騎車要去土地公廟拜拜，行經埔港路與埔菜路路口時，與莊姓機車騎士相撞，莊男連人帶車摔落排水溝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。