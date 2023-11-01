180公分「巨獸」魂斷國道！煞車不及撞上水鹿 女駕駛受傷送醫

昨深夜國道三號北向360公里關廟路段，傳出轎車意外事故，救護人員到場後，竟發現37歲藍姓女駕駛撞到一頭闖入國道的水鹿。藍女受傷送醫，水鹿魂斷國道，至於詳細車禍原因由國道警方釐清中。

這起事件發生在昨晚10點30分左右，藍女開著休旅車由國道三號一路向北，行經360公里處關廟路段時，眼前一陣巨大黑影，駕駛煞車不及迎面撞上。藍女忍著傷痛，發現竟是撞到一頭水鹿。

台南市政府消防局獲報，發現藍女的車頭因撞擊凹損，而她意識清楚但稱右手、胸口疼痛，安排救護車送往衛生福利部台南醫院新化分院治療；內側護欄的路面發現水鹿已氣絕。

國道警察表示，初步查看現場發現水鹿體型逾180公分，判斷可能從附近樹林誤闖入國道，要橫越時遭強烈撞擊，會再釐清是否為是人為飼養的水鹿，查明車禍的原因。