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無卡分期詐騙案受害者再增！教育部接獲16校通報 各校將追蹤協助

中央社／ 台北1日電

不少大專發生學生遭「無卡分期」集體詐騙，據教育部最新資料，已接獲16校通報、113名學生受害。較2天前統計新增靜宜大學、元智大學、銘傳大學、龍華科大、朝陽科大等5校。

中部地區校園近日發生學生遭集體詐騙案，疑似通訊行業務員向學生謊稱只須被害人申辦手機或購買筆電等3C產品，並填寫無卡分期貸款合約書，即可賺取現金新台幣5000元，學生收到繳款通知後才發現是騙局。

教育部今天晚間統計，校安通報完成25件，涉及16校、113名學生。和10月30日統計相比，新增5所學校、18名學生。

教育部表示，已與內政部警政署合作，透過大專校安聯繫群組及發函，請各大專加強運用多元化宣導管道，提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料，謹慎使用第三方支付平台，避免協助他人領取金錢，以避免落入詐欺集團洗錢陷阱。

對於已被騙的學生，教育部表示，各校將對個案追蹤協處，並加強反詐騙教育宣導。

另外，家長擔心「蘿蔔刀」因網路社群影響，流入國小校園造成危險。教育部目前未明言禁止，但請地方政府和學校，留意不適合學生身心發展的物品，並落實學生安全宣導。

教育部今天也透過Line官方帳號宣導並順便調查，初步統計約3成家長有看過孩子玩「蘿蔔刀」。教育部製作插圖提醒：「蘿蔔刀看起來安全，仍有可能造成傷害，要注意提醒孩子不要做危險動作。」方便家長轉傳分享。

不少大專發生學生遭「無卡分期」集體詐騙，據教育部最新資料，已接獲16校通報、113名學生受害。較2天前統計新增靜宜大學、元智大學、銘傳大學、龍華科大、朝陽科大等5校。聯合報系資料照片
不少大專發生學生遭「無卡分期」集體詐騙，據教育部最新資料，已接獲16校通報、113名學生受害。較2天前統計新增靜宜大學、元智大學、銘傳大學、龍華科大、朝陽科大等5校。聯合報系資料照片

教育部 無卡分期 詐騙

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