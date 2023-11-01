快訊

鴻華先進最新公告 於11月20日創新板掛牌上市

被王牌經紀人邀約豪宅同歡！男網紅隔天床上暴斃 他卻因死亡主因不起訴

金鐘導演癌逝享年48歲「媽！別鬧了」成遺作 曾曝吳建豪探病照：我壞了

忽有龐然大物！駕駛驚見180公分水鹿闖國道 反應不及牠「慘死輪下」

中央社／ 台南1日電

1輛自小客車昨天晚間行經國道3號台南關廟路段時，撞到1頭闖入車道的水鹿，水鹿當場死亡，自小客車車頭受損，37歲的女性駕駛受傷送醫，車禍原因由國道警方進一步釐清中。

台南市政府消防局在昨晚10時30分左右獲報，在國道3號北向360公里附近有自小客車疑似撞到動物車禍，消防人員抵達現場後，發現1輛自小客車車頭受損，駕駛車輛的女子自述右手、胸口疼痛，意識清楚，隨即安排救護車送醫，內側護欄附近路面則有1頭水鹿，已無氣息。

受傷的37歲女駕駛向警方表示，開車行經事故路段時突然發現前方出現龐然大物，踩煞車已來不及，下車查看時發現1頭水鹿倒在路邊。

國道公路警察局第八公路警察大隊初步查看現場，發現水鹿體型超過180公分，研判可能從附近樹林誤闖國道，橫越車道時遭撞擊，將再釐清是否為有人飼養的水鹿，進一步查明車禍原因。

1輛自小客車10月31日晚間行經國道3號台南關廟路段時，撞死1頭闖入車道的水鹿，警方事後安排拖吊車到場協助處理。圖／中央社讀者提供
1輛自小客車10月31日晚間行經國道3號台南關廟路段時，撞死1頭闖入車道的水鹿，警方事後安排拖吊車到場協助處理。圖／中央社讀者提供

國道 車禍 台南

延伸閱讀

國3大溪段客運翻覆釀乘客傷 駕駛過失傷害判4月

影／休旅車開國道天外飛來斧頭 砸破保險桿找嘸人負責

看緊荷包！明起國1這些交流道 警「封閉式」強力執法

影／國3南下通霄段砂石車爆胎！倒楣福斯T-Cross被撞飛至對向車道、駕駛輕傷

相關新聞

高市新興分局驚爆「洩密」！偵查佐涉不當查詢個資 雄檢搜索帶回偵訊

高雄市警局新興分局今天上午遭高雄地檢署人員大動作搜索，並帶回偵查隊中李姓隊員，據悉，本案經市警局調查後呈報雄檢調查，今天...

新莊電動自行車竄火！民眾持滅火器仍無法撲滅 新北消防火速馳援

今天晚上新北市新莊區西盛街232巷口，1輛電動自行車突然起火，路過民眾驚見趕緊用滅火器滅火，但因火勢過大無法撲滅只好通報...

水鹿闖國道 遭女駕駛煞車不及撞上死亡

昨深夜國道三號北向360公里關廟路段，傳出轎車意外事故，救護人員到場後，竟發現37歲藍姓女駕駛撞到一頭闖入國道的水鹿。藍...

無卡分期詐騙案受害者再增！教育部接獲16校通報 各校將追蹤協助

不少大專發生學生遭「無卡分期」集體詐騙，據教育部最新資料，已接獲16校通報、113名學生受害。較2天前統計新增靜宜大學、...

忽有龐然大物！駕駛驚見180公分水鹿闖國道 反應不及牠「慘死輪下」

1輛自小客車昨天晚間行經國道3號台南關廟路段時，撞到1頭闖入車道的水鹿，水鹿當場死亡，自小客車車頭受損，37歲的女性駕駛...

金紙散落一地…拜土地公路上與騎士相撞 路過民眾見兩人傷協助救援

彰化縣埔鹽鄉黃姓男子今天上午騎車要去土地公廟拜拜，行經埔港路與埔菜路路口時，與莊姓機車騎士相撞，莊男連人帶車摔落排水溝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。