忽有龐然大物！駕駛驚見180公分水鹿闖國道 反應不及牠「慘死輪下」

1輛自小客車昨天晚間行經國道3號台南關廟路段時，撞到1頭闖入車道的水鹿，水鹿當場死亡，自小客車車頭受損，37歲的女性駕駛受傷送醫，車禍原因由國道警方進一步釐清中。

台南市政府消防局在昨晚10時30分左右獲報，在國道3號北向360公里附近有自小客車疑似撞到動物車禍，消防人員抵達現場後，發現1輛自小客車車頭受損，駕駛車輛的女子自述右手、胸口疼痛，意識清楚，隨即安排救護車送醫，內側護欄附近路面則有1頭水鹿，已無氣息。

受傷的37歲女駕駛向警方表示，開車行經事故路段時突然發現前方出現龐然大物，踩煞車已來不及，下車查看時發現1頭水鹿倒在路邊。

國道公路警察局第八公路警察大隊初步查看現場，發現水鹿體型超過180公分，研判可能從附近樹林誤闖國道，橫越車道時遭撞擊，將再釐清是否為有人飼養的水鹿，進一步查明車禍原因。