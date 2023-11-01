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請假為友慶生竟成潭邊亡魂…台中14歲少年溺斃 父激動抓友人頸質問

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區吳姓國三學生上午和趙姓同學，以及趙的哥哥等共5人一起去頭汴坑北田大橋下1處潭邊烤肉，替趙姓同學慶生。因覺得天氣熱而下水戲水，不料卻因潭中有暗流且地勢高低不均，一下就失足溺水，岸上同伴雖拋了救生圈給他仍未及時將他救起，後來消防人員趕到將他救起時已無呼吸心跳，送醫不治。

吳就讀的學校說，吳今未到校上課，而是請同學代為以腳痛為名請假，學校立即通知家長，但未接通，因此在通話軟體上留言。趙和吳同年級，但不同班，今也同樣請假未到校，直到11時許接到警方通知，才知發生憾事。

據指出，吳姓少年（14歲）上午10時許和趙姓同學等人到了北田大橋下烤肉，因一時覺得天氣熱而下水，其他同行4人則在岸上烤肉未下水。他的同伴向警方說，吳下水沒多久，就看到他突然滑下深處，立即把岸邊的救生圈拋給他，但他未能接住，來不及將他救起。

消防據據報，立即出動多名消防員前往救援，他們放下橡皮艇，並有潛水人員下潛搶救，雖將少年撈上岸，但已沒有生命跡象，現場實施心肺復甦術並送醫。國軍台中總醫院急診醫師張孝魁說，吳姓少年的氣管不斷排出食物和泥土狀物質，經過30分鐘的急救仍未恢復呼吸心跳，因此宣告不治。

吳父平日未和兒子住在一起，接到噩耗趕緊到醫院了解，對兒子不幸去世，一度激動的抓住趙姓同學的頸部質問。吳父到派出所時也一度流淚，心情十分沮喪與不捨。警方說，此案初步未有他殺嫌疑，檢察官明天驗屍確定死因。

吳父（左二）抓住趙姓少年頸部，情緒十分激動。圖／民眾提供
吳父（左二）抓住趙姓少年頸部，情緒十分激動。圖／民眾提供

台中市消防人員雖然將吳姓少年救起，但已無呼吸心跳。圖／民眾提供
台中市消防人員雖然將吳姓少年救起，但已無呼吸心跳。圖／民眾提供
台中市消防人員雖然將吳姓少年救起，但已無呼吸心跳，消防人員在岸邊為少年急救。圖／民眾提供
台中市消防人員雖然將吳姓少年救起，但已無呼吸心跳，消防人員在岸邊為少年急救。圖／民眾提供

烤肉 台中市 溺水

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