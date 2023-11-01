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難得一見！鑽戒2千元起標還有遊艇、名車 行政執行署高雄分署下周大拍賣

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

行政執行署高雄分署下周二（7日）下午3時在一樓將舉行聯合拍賣會，其中，有樣高雄地方檢察署囑託變價拍賣最受矚目，那就是船籍國為獅子山共和國的「AQUARIUS 1」遊艇，而此次拍賣物件除常見名錶、首飾外，還有BMW轎車、機車、不動產等，拍賣會前，還有多款莫桑鑽戒，僅2000元起標售。

「難得一見好物件！」高雄分署指出，這艘「AQUARIUS 1」遊艇，建造年分為2021年，總噸位104噸，遊艇外型簡約俐落，台灣四面環海，此遊艇不論是出海賞景、釣魚均相宜。

據悉，這艘船籍為獅子山共和國的遊艇是在去年11月25日被查扣，當時高雄地方檢察署與調查局南部地區機動工作站、海巡署艦隊分署第五海巡隊等機關，正聯手查緝走私毒品，目前由雄檢囑託變價拍賣。

此外，本次拍賣商品還包括有日產、馬自達、國瑞及BMW等廠牌轎車，停放在高雄前鎮區，法務部南區大型贓物庫，法拍當天下午1時至2時，民眾可先至該址觀覽車輛。而當天下午2時30分，另有多款單價僅2000元起的莫桑鑽戒，以及實用居家清潔用品變賣。

船籍國為獅子山共和國的「AQUARIUS 1」遊艇，建造年分為2021年。圖／高雄分署提供
船籍國為獅子山共和國的「AQUARIUS 1」遊艇，建造年分為2021年。圖／高雄分署提供

多款莫桑鑽戒，僅2000元起標售。圖／高雄分署提供
多款莫桑鑽戒，僅2000元起標售。圖／高雄分署提供

遊艇 海巡署 拍賣會 法拍

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