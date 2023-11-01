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台11線小馬段區間測速惹民怨 縣警交通隊放寬至60公里

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台11線小馬路段區間測速實施2個月民怨沸騰，台東縣議員楊秋珍表示，東海岸沒有快速道路，4.7公里路程限速50公里，沿途都有車子臨停等待，鄉親開車就醫焦急如焚，建議速限放寬至70公里。縣警局交通隊表示，今天開始速限放寬至60公里，先試辦3個月，未來視情況檢討。

台11線130.8公里至126.1公里，南北方向小馬路段，全長4.7公里，9月起實施區間測速，限速50公里。除小馬段區間測速外，台11線84.13K（長光社區）、台11線94.2K（八桑安社區）、台11線152.6公里莿桐部落、台11線159公里海靖前均設固定點測速照相機。

新制度上路後民怨高漲，行政院東部聯合服務中心受理陳情，日前發布新聞稿指出，經協調後11月1日起，速限提高至60公里。

台東縣議會今天上午進行衛生、教育、社會、警政等部門業務質詢。議員楊秋珍指出，區間測速實施之後，許多車子怕超速，乾脆臨停消耗時間，居民開車送家人就醫更是焦急不已。

楊秋珍也說，東海岸沒有高速公路或快速道路，只有測速器很多，居民外出真的很不方便，請交通隊向公路局建議提高限速，盼能提高至70公里。

交通隊長劉正達回應，9月1日新制度上路後交通事故件數有下降，經協調速限今天起提高至60公里，目前預估試辦3個月再來檢討。

台11線130.8公里至126.1公里實施區間測速，筆直寬敞的馬路時速只能開50公里，今天起提高至60公里。記者徐白櫻／攝影
台11線130.8公里至126.1公里實施區間測速，筆直寬敞的馬路時速只能開50公里，今天起提高至60公里。記者徐白櫻／攝影

台東縣議員楊秋珍替地方鄉親發言，建議速限放寬至70公里。記者徐白櫻／攝影
台東縣議員楊秋珍替地方鄉親發言，建議速限放寬至70公里。記者徐白櫻／攝影

測速 速限 台東 高速公路

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