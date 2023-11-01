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愛犬突衝出車庫咬傷鄰居 警送辦後法官這原因裁定不罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

家住台南新市陳姓女子今年8月28日晚間6時騎腳踏車返家，行經鄰居住處時，車庫內狗狗突然衝出，咬傷其右腿，致重心不隱摔傷，警方依涉違反社會秩序維護法將陳姓飼主送辦，法官認無證據認定飼主知悉且消極不予阻止，驅使或縱容動物嚇人行為，裁定飼主不罰。

陳姓飼主表示，他平常都將狗狗養在家裡1樓車庫，有綁上狗鍊，不然怕大門打開狗狗會跑出門外。他說，偶爾會把狗狗綁在家門口對面的花盆上，讓狗狗曬太陽，並在旁邊看管。

他表示，案發當天，將狗狗養在車庫、沒有綁上狗鍊，有人從家裡開門出去，狗狗就順勢往屋外衝；事後，他有跟對方表示會幫她負擔醫藥費。

陳女說，她幾乎每天散步都會經過該處，有時飼主會將狗狗綁在路邊的盆栽。當天晚上騎腳踏車經過事發地點，狗狗突然從該住家門裡面衝出來，朝她的右腿咬下去，當下因為重心不穩而摔車受傷。

她表示，當場有詢問飼主的孫女怎麼沒有把狗狗綁好，對方沒有回答她，就將狗狗帶入屋內，之後隔壁鄰居有進入屋內，幫她找飼主出來並向她致歉。

新市簡易庭認為，本件是因偶然未圈繫狗狗，致狗狗突自住處車庫大門衝出，咬傷陳女，並使陳女因遭受驚嚇、重心不穩而摔車受傷，但過程事發突然，於案發當下，飼主並未在場，可認狗狗自屋內衝出及造成陳女驚嚇、受傷等節，均為飼主所不及知悉並及時阻止。

法官指出，未圈繫動物，讓動物在外自行行走或奔跑，未必然會發生驚嚇他人情狀，即未圈繫動物而任由動物在外行走、奔跑，與驚嚇他人之間，並無相當因果關係，不能因動物未圈繫而在外行走或奔跑，即可驟然認定該飼主有驅使或縱容動物嚇人行為。認本件與社維法第70條第3款要件不符，裁定飼主不罰。

新市簡易庭認為，不能因動物未圈繫而在外行走或奔跑，即可驟然認定該飼主有驅使或縱容動物嚇人行為。認本件與社維法第70條第3款要件不符，裁定飼主不罰。圖／本報資料照
新市簡易庭認為，不能因動物未圈繫而在外行走或奔跑，即可驟然認定該飼主有驅使或縱容動物嚇人行為。認本件與社維法第70條第3款要件不符，裁定飼主不罰。圖／本報資料照

狗狗 鄰居 台南

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