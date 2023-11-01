欠債狗急跳牆！高雄男向熟人詐財 一人分飾二角騙逾251萬

高雄35歲梁姓男子與27歲吳姓女子透過網路直播結識後，梁男同吳女認48歲黃姓女子為乾媽，但梁在外欠款被催債起了歹心，竟一人分飾兩角佯稱「陳小姐」，向吳、黃二人行騙詐得251萬6118元，事後兩人發現真相後報案，檢方近日將梁男依詐欺取財罪嫌起訴。

起訴書指出，兩年前梁男因在外欠款狗急跳牆下，先是透過LINE軟體佯稱自己「錢包遺失」，請吳、黃二人轉帳共6萬協助，後稱在台北找到錢包，需多留宿一晚，又向吳女求救，因此吳再匯2萬元給他。

梁男食髓知味後，開始一連串扯謊，他宣稱在科技公司任職財務主管的胞姊，因挪用公款恐有牢獄之災，請求吳、黃二人解救，吳先後匯出16萬1000元，黃40萬4000元；梁男又謊稱自己因借款救姊，生意資金出現缺口因而被人綁架，致使吳、黃再借數萬元給梁。

為了向吳騙取更多金錢，梁男進階騙術，一人分飾兩角，在LINE上佯稱自己是「陳小姐」，警告吳、黃二人若不匯款處理梁男資金缺口，梁恐有生命危險，因梁向黑道酒店借款需處理違約金，甚至要求梁男手術費；而梁男一度以「陳小姐」名義佯稱自己失蹤又被抓回去，再用自己名義向2人求救，因被陳擄走後，房地契全壓在借款上，急需用錢贖回。

梁男於2021年1月25日至11月5日期間，總共騙取吳女66萬118元；黃女185萬6000元，因吳、黃二人識破梁男根本一人分飾二角行騙，因此，一同向新興分局報案揭發梁男惡行。

檢警調查，梁男並無正當工作，處待業狀態，他的姊姊的確任職科技公司財務主任，但並沒有挪用公款或向弟弟借錢，檢方依吳、黃、梁姊弟供詞，並逐一清查借款金流，近日將梁男依詐欺取財罪嫌起訴。