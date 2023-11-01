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打擊新興科技犯罪 桃園規劃成立「數位科技戰情中心」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市府規劃成立「數位科技戰情中心」，以強化指揮效率及偵辦時效性，打擊新興科技犯罪。記者周嘉茹／翻攝
桃園市府規劃成立「數位科技戰情中心」，以強化指揮效率及偵辦時效性，打擊新興科技犯罪。記者周嘉茹／翻攝

因應科技犯罪的挑戰，桃園市長張善政今上午主持市政會議，聽取警察局「桃園科技犯罪偵查2.0暨數位科技戰情中心」專題報告，表示市府規劃成立數位科技戰情中心，以強化指揮效率及偵辦時效性，其中科技偵防及數位鑑識更是數位科技戰情中心的重要方向及工作。

警察局長吳坤旭表示，桃園市府提出科技犯罪偵查2.0，彙整在地化刑案大數據提升破案能力，並善用人工智慧簡化日常工作，整合AI巡防系統、刑案分析決策支援系統及數位證物管理系統，讓警方運用單一介面整合查詢所需資料，加速刑案偵辦；目前每月平均自動辨識680萬多筆車籍資料，自動抽取刑案情資及建檔4萬多筆，培訓542名科技犯罪偵查人員。

吳坤旭指出，數位科技戰情中心將致力於即時呈現整合影像、數位鑑識採證分析、運用資料分析工具及整合犯罪情資，預期將透過刑案大數據整合及現代化指揮系統，以應對各類新興科技犯罪；同時數位科技戰情中心將整合警察局網路及系統，逐步介接取得各類偵辦刑案所需資料，加速重大案件偵辦的時效性。

吳坤旭提到，未來市府將持續追蹤科技發展趨勢，了解罪犯應用情形，並針對警方需求開發各類應用服務，同時市府將加速培育科技警察，擴大科技犯罪偵查量能。

桃園市政府警察局局長吳坤旭。記者周嘉茹／翻攝
桃園市政府警察局局長吳坤旭。記者周嘉茹／翻攝

警察 桃園 張善政

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