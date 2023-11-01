天外飛來橫禍！台61潮音路段「H型鋼條」突噴飛 曳引車輾過爆胎

桃園一名謝姓男子今中午駕駛曳引車，行經台61線北上潮音路段時，後方載運的H型鋼條不慎噴飛掉落路面，導致後方陳姓男子駕駛的曳引車輾過爆胎，所幸沒有人員傷亡，對此警方將依法對謝男開罰，處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

61歲謝姓男子今中午12點多，駕駛曳引車沿台61北上行駛，行經30.5K處潮音路段時後車斗載運的H型鋼條沒有綁好，結果不慎掉落，造成後方46歲陳姓男子駕駛的曳引車閃避不及輾過爆胎，所幸2名駕駛皆無受傷，也沒有波及其他用路人，警方獲報到場處理，事故於下午2點左右排除。

由於謝男沒有綁好後車斗上的H型鋼條導致掉落，大園警分局表示，將依道路交通管理處罰條例第30條，汽車裝載時所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處謝男新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。