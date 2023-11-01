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仁愛鄉檳榔攤打烊後突起火！疑遭縱火3人涉案送檢法辦

中央社／ 南投縣1日電

仁愛鄉1家檳榔攤10月18日打烊後起火，業者懷疑遭縱火，警方查獲2名犯嫌，李姓關係人昨天也自行到案說明，3人互相推卸責任，警方訊後依涉犯公共危險罪嫌移送投檢偵辦。

這家檳榔攤位於省道台14線71公里處、仁愛鄉南豐村，當天晚間附近居民發現異狀查看，見到檳榔攤已起火燃燒，消防隊獲報趕抵現場迅速撲滅，火勢未波及鄰宅，也無人員傷亡，但有目擊者發現檳榔攤起火後有可疑人車離開，加上已打烊檳榔攤無故起火，懷疑是縱火案。

南投縣警察局仁愛分局今天宣布偵破這起縱火案並表示，有關南豐村某檳榔攤縱火案，經報請南投地方檢察署指揮偵辦，專案小組人員分別於10月19日、20日查獲2名犯嫌，另1名同案關係人李男也在昨天自行到案說明，訊後全案依涉犯公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

警方初步調查，32歲李男與檳榔攤女子離婚，疑因爭奪孩子監護權與前妻有糾紛，警方先緝獲涉嫌縱火的38歲黃男、22歲陳男，黃男與陳男供出是李男指使，但李男到案否認教唆縱火，僅承認叫人去砸破檳榔攤玻璃，確切案情待檢警進一步釐清。

縱火 南投 火災

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