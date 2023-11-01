她大鬧超商按收銀機被趕跑 4小時後竟回頭偷行動電源被逮

黃姓女子日前在超商大吵大鬧，甚至亂按收銀機台，疑似想搶奪金錢，見未果就待在超商室內休息區吼叫，店家認為困擾報警，警方趕抵請他離開。4小時後，超商店員盤點發現行動電源、可樂都有缺少，調閱監視器畫面發現遭偷竊再次報警，警方認出竊嫌是4小時前大鬧超商的女子，通知到案說明後送辦。

中正第二分局泉州街派出所10月27日凌晨3點多獲報，轄內某超商有女子不斷吼叫，甚至想按密碼打開收銀機台，雖然沒有偷成功，但造成店內困擾，請求警方協助。警方趕抵，確認黃女（35歲）沒有犯罪情況要求離去。

沒想到4小時後，超商店員盤點發現行動電源、可樂都有缺少，財損約1000元，調閱監視器畫面得知，原來就是清晨店內鬧事的黃女偷的，她在店內閒晃時，順手牽羊把物品塞進口袋。

泉州街派出所警員李靜婷受理後，比對當時到場同事查處的影音畫面及留下的鬧事女子資料，確認鬧事的黃姓女子即為竊嫌，隨即調閱路口監視器畫面，發現黃女出店後騎機車離去，循線通知到案說明。黃女隔天就來派出所做筆錄，坦承偷竊，但針對贓物去向供稱「已經不在我手上」，警詢後被依竊盜罪嫌函送法辦。