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剛有少女獨自北上墜樓亡 北市中山今早再傳女子墜樓案

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市中山區近日接連發生民眾墜樓死亡案，位在錦州街上的「錦新大樓」過去因墜樓案頻傳，被稱「猛鬼大樓」，上月底1名少女從樓頂墜落，今早德惠街某住宅大樓也有1名女子留下遺書，從樓頂墜落，兩案皆送醫不治。

據悉，15歲吳姓少女10月29日晚上從中部住家獨自搭乘火車北上，從台北車站轉乘捷運後徒步前往「錦新大樓」，抵達大樓後獨自搭乘電梯上頂樓，不久墜落大樓間防火巷，民眾發現報警處理，少女送醫急救後仍於晚上8時許傷重不治。

少女家屬獲悉後十分錯愕，不知少女為何獨自北上、墜樓，警方介入後報請檢方相驗，進一步釐清確切案情。

少女墜樓案引發關注，未料中山區今早再傳墜樓案，德惠街某住宅大樓後巷今早10時許傳出巨響，民眾靠近查看發現22歲蘇女倒臥地面，救護人員獲報將其送醫急救，蘇女仍於11時33分不治身亡。

員警初查大樓頂陽台處有眼鏡、手機、遺書等，放置位置與蘇女墜落位置吻合，蘇女家屬獲悉後對死因無意見，警方後續協助家屬辦理後事。

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德惠街某住宅大樓後巷今早10時許傳出巨響，民眾靠近查看發現22歲蘇女倒臥地面，救護人員獲報將其送醫急救，蘇女仍於11時33分不治身亡。記者李隆揆／翻攝
德惠街某住宅大樓後巷今早10時許傳出巨響，民眾靠近查看發現22歲蘇女倒臥地面，救護人員獲報將其送醫急救，蘇女仍於11時33分不治身亡。記者李隆揆／翻攝
錦新大樓近日再度發生墜樓案。圖／讀者提供
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錦新大樓近日再度發生墜樓案。圖／讀者提供

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