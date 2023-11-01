影／粗心貨車運將忘收吊桿沿路扯斷電線 民眾驚呼：怎麼沒畫面

高雄楠梓區今天上午9時39分許，某大貨車行經高楠公路1747巷與惠豐街口時，疑因吊桿未收復，導致沿路電纜線遭扯斷，周邊住戶因此停電，幸經台灣電力公司3小時內搶修復電；警方指出，該貨車原在附近施工無不法裁罰，但因此造成台電電纜、變壓器及第四台線路受損，恐怕得花大錢賠償。

雄楠梓區惠豐街46號前監視器畫面，就停在今天上午9時39分許，畫面末了可見半身出現的大貨車，警方指出，疑因車上吊桿未收復，導致沿線低壓配電線路遭勾斷，還導致變壓器因此故障，附近78戶因此全數停電。

據了解，就連第四台線路也因此被扯斷，突然停格黑畫面失去訊號，令不少當時正在看晨間新聞的民眾，感到詫異，該區惠豐里長張翼麟隨即接獲通報，一到場就發現是大貨車的吊桿闖禍，趕緊請來台電、第四台及監視器等廠商前來維修。

所幸，事故發生後，經台電調派人力緊急搶修，吊換變壓器及完成線路復舊接續，該區電力在下午1時15分許，恢復全數供電，否則南部大熱天沒風扇、冷氣可吹，恐怕怨聲載道，台電高雄營業處表示，將依規章對肇事者進行求償。

警方指出，這起事故不僅扯斷毀損台電的電纜線及變壓器，就連民眾家中的第四台線路及路口監視器也遭受無妄之災，雖然肇事者當時隨即停車留在原地，並無不法罰則，但這起事故已造成台電、第四台廠商及附近住戶監視器等毀損，恐得花大錢賠償損失。