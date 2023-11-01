遇到真愛？ 男供帳戶讓女網友代操虛擬幣 害人丟四百萬

彰化縣陳姓男子在網路上認識一名「女網友」，以為是真愛，女網友說要幫他存錢、代操虛擬貨幣，他即交付帳戶，卻造成另一名被害人被詐騙集團騙匯434萬多元進帳戶，陳男辯稱自己也受騙，雖獲彰化地檢署不起訴處分，但在洗錢防治法今年新法上路後，5年內若再有類似提供帳戶案件，就難再被網開一面。

洗錢防治法修法於6月16日新法上路後 彰化地檢署今天有2起提供帳戶給詐騙集團的被告獲不起訴處分，但後續縣警局將裁處告誡，五年內若被告再提供帳戶給詐騙集團，喊冤說自己不知情，自己也是受騙，依法仍可能被處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金。

詐騙集團今年5月透過line對一名洪姓被害人佯稱可教他股票短線交易，洪男即在6月將434萬多元匯進詐騙集團指示的陳男帳戶，造成財務損失。

但42歲陳姓男子卻稱，他在網路認識女網友，以為是真愛，女方說要幫他存錢，投資虛擬貨幣，他即把帳戶提款卡、網銀密碼都交給女網友，但事後他並沒有拿認任何賺到的錢，因此不起訴，但仍被警方裁處告誡。

另一件不起訴、被裁處告誡案則是，被害人張女接到詐騙集團電話，稱山海大飯店、元大銀行客服人員電話，誆稱系統錯誤訂房，需協助被害人取消訂房，張女即依指示操作，在今年7月重複操作匯款4萬9988元共4次到被告劉姓女子帳戶，被騙走近20萬元。

但劉女卻稱，她是在網路上因要找家庭代工，而被告知可以申請補助，即把帳戶交給對方，要申請補助，沒想到帳戶卻成為詐騙集團匯款工具，不過因其提供與詐騙集團的訊息對話，證明她也是被騙，檢方因查無積極證據，證明劉女是故意提供帳戶做為犯罪工具，因此不起訴，但仍需被警方裁處告誡。