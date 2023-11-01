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消防車沒煞住...整輛車往前衝撞上號誌桿 路過人車側目

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

基隆市消防局信二分隊消防車今天出勤，近午返回分隊時，消防隊員開車先往前靠向信二路左側，踩煞車準備倒車時，右腳不慎滑出煞車踏板，造成消防車向前衝，撞上道路左側的號誌桿，造成車左車頭受損。肇事原因由警方調查中。

信二分隊長王士誠表示，分隊位在車流量大的信二路旁，隊員每次出勤返回隊部，都想迅速倒車停放回車庫，時間比較倉促，若不小心較易發生意外。現在出勤車輛返回隊部，都是由同仁在路上協助管制車流，如果前方路口能設置機動型交通號誌，相信有助降低同仁心理壓力，也比較不容易發生意外。

據了解，消防隊員要倒車將消防車開進車庫時，其他同仁在在信二路指揮交通。隊員將車往前開，調整倒車角度時，疑右腳滑出煞車踏板，導致消防車繼續往前行駛，並因道路左側排水溝呈傾斜狀，加快速度，撞上人行道上的號誌桿。

事故發生後，消防車左側車頭嚴重凹陷，司機沒有受傷，也沒有波及其他人車。事故地點位在信二立體停車場出口處，警方事後派員到場指揮交通。肇事消防車因為受損，輪胎變形，消防局將聯絡拖吊業者協助拖離現場。

基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市消防局信二分隊一輛消防車出勤後返隊時，隊員駕車不慎，撞上道路左側的號誌桿，幸未造成人員受傷。記者邱瑞杰／攝影

人行道 基隆 消防員

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