影／三重埔的姊姊好凶 質疑狗被欺負抄木刀打人

新北市三重區自強路日前發生打架糾紛，警方獲報趕抵，原來是鄰居之間為了遛狗起衝突，狗主人夫婦認為對方故意踢他們寵物，帶著1把木刀去理論，雙方都有輕微傷勢、互相提告傷害。

警方指出，兩造當事人是同社區鄰居，之前便曾因為遛狗問題起過口角，上周三63歲蔡姓男子推娃娃車帶孫子外出，走出社區大門時，56歲李姓男子剛好也牽狗要去散步，走在蔡男後方。

結果疑因小狗走到蔡男腳邊，他聲稱不知道是狗，只覺得腳邊有東西，便抬腿輕輕撥開。但李男質疑他根本就是故意踢狗，於是打電話回家向45歲郭姓妻子告狀，郭女立刻帶著1把木刀下樓。

由於蔡男推著娃娃車過馬路，走到社區對面超商，李男夫婦2人隨後也跟著過馬路，追到超商門前理論，3個人激烈口角之後爆發肢體衝突。

員警趕抵時，雙方已經停手，蔡男左手擦挫傷、眼鏡掉落地板摔壞，李男夫婦則無明顯傷勢，但郭女指控蔡男出手打她巴掌，蔡男指控郭女拿木刀敲打他。

後來雙方自行前往醫院驗傷，蔡男提告傷害、毀損、恐嚇，李男與郭女提告傷害、毀損，警方依法受理，案件函送新北地檢署偵辦。