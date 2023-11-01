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男子騎車出門 深夜離奇陳屍台東海濱公園
今天凌晨有釣客在台東海濱公園發現一名中年男子面部朝下，倒臥萬善廟旁大排之內動也不動，立即報警搶救。警方表示，男子明顯死亡，初步釐清死者是50歲杜姓男子，不過落水處水不深，身上沒有明顯外傷，現場也無打鬥痕跡。
今天凌晨1點多，一名釣客在海濱公園準備小解，透過頭燈照射發現，前方水溝疑似有人倒臥水中，急忙通報警消搶救。
台東警分局指出，透過民眾通報得知1名男子倒臥在台東市海濱公園萬善廟旁水溝，救護人員到場時已明顯死亡，因男子身上沒有證件，僅發現鄰近陳屍處有一輛機車。經警方追查，現場機車是50歲杜姓男子持有，家屬指認無誤，已報請地檢署相驗，進一步釐清死亡原因。
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