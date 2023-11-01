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女子假代售真詐騙 苗警逮人查獲價值76萬精品

中央社／ 苗栗縣1日電

苗栗縣警察竹南分局獲報，陳姓女子涉嫌在臉書刊登代售精品廣告詐騙，多名被害人寄出高價精品包等物品後，陳女就銷聲匿跡，警方在新竹逮捕陳女，查獲價值76萬元精品。

竹南分局今天指出，近日接獲多名被害人報案指出，誤信臉書上刊登的廣告，以為女子可幫忙代售高價精品，才會把名牌包和戒指等物品，寄送至指定地址，不料，物品寄出後，對方就失去聯繫，驚覺遭詐騙。

員警調閱相關資料並循線追查，發現42歲陳女涉嫌重大，持搜索票及拘票前往新竹市逮捕陳女，當場查扣疑似透過詐騙取得的精品包包和戒指等證物，初估市值約新台幣76萬元，全案依刑法詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方指出，據內政部統計民國111年詐騙手法第1名為「假網路拍賣」案件，詐騙集團透過拍賣網站、臉書社團或通訊軟體，刊登低於市價商品廣告，待買家下訂匯款後便人間蒸發失去聯絡；或以代賣名義，騙取賣家寄出精品包、戒指、首飾等高價商品，造成被害人損失。

竹南分局呼籲，網路交易商品應選擇商譽良好、正規交易平台，高單價商品想要轉賣，更應慎選管道，否則還沒獲利反而血本無歸，如有遭詐騙疑慮，可撥打165反詐騙專線求證，或向各地警察機關報案。

詐騙集團 詐欺 苗栗縣

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