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澎湖後送監獄收容人傳空中暴力 航空救護員遭毆成傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

凌天航空直升機昨天執行後送醫療服務，載送澎湖監獄1名收容人到高雄，傳出這名收容人竟毆打1名航空救護員成傷，這名救護員暫未提告，但澎湖縣衛生局對後送醫療暴力行為，表示譴責。

據了解，澎湖監獄這名年約60歲的男性收容人，原本在三軍總醫院澎湖分院接受治療，但因病情需要，須轉往高雄長庚醫院治療，才由澎湖縣衛生局安排，由凌天航空直升機執行後送服務。

據悉，凌天航空直升機飛抵高雄機場，這名收容人卻在從直升機，準備換至救護車期間，竟出拳攻擊直升機1名徐姓航空救護員，致徐頭部有傷，但仍將收容人轉由救護車送往高雄長庚醫院，徐再隨直升機返回澎湖。

後來徐姓航空救護員前往三總澎湖醫院驗傷，疑有輕微腦震盪現象。徐暫未提告。航空警察局高雄分局今天也表示，未接獲這件事故的報案。

澎湖縣衛生局獲悉後送醫療服務，發生暴力事故，表示嚴厲譴責，認為病患或家屬都不該對醫護人員惡言相向或暴力攻擊。

凌天航空昨天後送1名澎湖監獄收容人，航空救護員遭他毆打。圖為凌天航空直升機後送病患資料畫面／擷自凌天航空臉書
凌天航空昨天後送1名澎湖監獄收容人，航空救護員遭他毆打。圖為凌天航空直升機後送病患資料畫面／擷自凌天航空臉書

澎湖縣 直升機 救護員 受刑人

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