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邪門！超衰電線桿第3次被撞斷 釀新竹峨眉全鄉大停電

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

遊覽車自撞電線桿造成附近住戶大停電，台電預估中午前能搶修完成。記者巫鴻瑋／翻攝
遊覽車自撞電線桿造成附近住戶大停電，台電預估中午前能搶修完成。記者巫鴻瑋／翻攝

台3線新竹縣北埔路段今天清晨發生遊覽車撞斷電桿釀大停電情況，遊覽車疑似過彎不慎擦撞路邊山壁並將電桿撞斷，但居民驚嚇的並非停電，而是同一支電線桿已經被撞斷3次，如同抓交替一樣，每隔一段時間就會出事，上月同路段對向還有一名老翁騎車同樣自撞電桿身亡，宛如台3線電線桿魔咒。

居民指出，該路段是北埔鄉往來峨眉鄉最重要的道路，也是新竹往來苗栗山線必經之路，平時車流量大，但卻不知為何，自從該路段拓寬、截彎取直後，卻一再在台3線82.9K處發生車輛撞電線桿事故，無論南北向都是，尤其南向電線桿拓寬後已經被撞斷過3次。

今天上午6時許遊覽車駕駛行經該路段南下往峨眉方向時，遊覽車駕駛不明原因突然眼前一黑、晃神，竟然過彎不慎，直接整輛車磨著山壁向前，隨後將那支「最衰電線桿」當場攔腰撞斷，前後高壓電纜全部砸在台3線雙向上，所幸清晨人車還較少，並未波及其他無辜人車。

車禍造成峨眉鄉全鄉大停電，甚至有居民直呼「那地方真的陰」，因為完全沒有看過會有一支電線桿一再被撞斷，且每次都造成全鄉大停電，且有居住更久的居民表示，過去該路段還沒拓寬前，就已經時常發生車輛自撞事故，上個月13日還有一名老翁在對向車道，直接騎車撞上電線桿，整輛機車當場變形塞在電線桿與護欄之間，老翁不幸送醫不治，宛如台3線電線桿魔咒。

台電目前正全力搶修當中，竹東警分局已派員到現場交管疏導，僅餘北上車道可雙向通行，預計台電將在中午前搶修完成恢復供電。竹東警方則提醒，因該路段為急彎且已設有區間測速，呼籲民眾行車勿超速，同時注意車前狀況，也勿疲勞駕駛，以免造成事故。

遊覽車自撞電線桿造成附近住戶大停電，台電預估中午前能搶修完成。記者巫鴻瑋／翻攝
遊覽車自撞電線桿造成附近住戶大停電，台電預估中午前能搶修完成。記者巫鴻瑋／翻攝
遊覽車自撞電線桿造成附近住戶大停電，台電預估中午前能搶修完成。記者巫鴻瑋／翻攝
遊覽車自撞電線桿造成附近住戶大停電，台電預估中午前能搶修完成。記者巫鴻瑋／翻攝

停電 遊覽車 車禍

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