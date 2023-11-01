男子陳屍台東海濱公園水溝 警採證無明顯外傷

台東市海濱公園今天凌晨發現一名男子陳屍水溝，警方初步採證，男子無明顯外傷，將透過現場留下跡證通知家屬，並報請檢察官相驗。

今天凌晨1時許，台東縣消防局及警方接獲通報，在台東市海濱公園的水溝內有人倒臥水中，身體呈現僵硬狀。

台東縣消防局救護車及台東縣警察局員警陸續趕到現場，看到男子趴在水裡，水溝深約2層樓，趕緊用鋁梯降落水溝將男子救上岸急救，但因男子身體已冰冷僵硬，明顯死亡，交由警方處理。

現場民眾告訴媒體，今天凌晨1時許有釣客發現流向海邊的水溝內有頭燈照明，但久久未晃動，好奇查看，發現有人浸泡在水裡，似乎沒有生命跡象，趕緊打電話報警。

警方拉起封鎖線，初步調查，男子約60歲，身上沒有證件，附近停放1輛電動機車。警方向媒體表示，將根據電動機車線索尋找家屬，目前遺體暫放殯儀館通知台東地檢署相驗，警方將進一步調查男子陳屍水溝原因。

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