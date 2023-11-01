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眼紅砂石利益欲分一杯羹 大溪神豬達人糾眾暴力搶經營

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

桃園市69歲李姓男子藉地方仕紳身分，糾眾強行介入砂石公司經營，若遇不從即指使手下前往丟擲爆裂物，甚至駕怪手衝撞砂石場大門進行恐嚇，被害人心有不甘向板橋警方報案。板橋警方與桃園警方、調查站、憲兵組成專案小組，經半年蒐證後日前展開查緝，順利將李男等12人拘提到案，詢後依組織犯罪罪嫌送辦。

據了解，曾被譽為神豬達人的李姓男子（69歲），長期在桃園市大溪區一帶活動，也是大溪一帶地方角頭。李男眼見砂石業獲利頗豐十分心動，為分一杯羹牟取利益，今年初指使手下50歲簡姓男子、44歲鍾姓男子、及37歲陳姓男子等人前往砂石公司欲介入經營。若遇被害者不從即暴力相向，不但朝砂石場扔擲爆裂物，還駕駛挖土機直接破壞建築物之大門進行恐嚇。

被害砂石公司不堪李男等人恐嚇，半年前憤而向新北市板橋警方報案。板橋分局獲報後展開調查，與桃園市楊梅分局、桃園市調查站、士林憲兵隊等單位組成專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。經長達半年蒐證後專案小組順利掌握李男犯罪集團具體事證，日前兵分多路前往桃園市、宜蘭市同步拘提搜索，一舉將李男等12人拘提到案。警方詢後將李男等人依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦。

李男指使手下前往被害人住處丟雞蛋。記者黃子騰／翻攝
李男指使手下前往被害人住處丟雞蛋。記者黃子騰／翻攝
掛手直接開進砂石場內作勢拆除廠房。記者黃子騰／翻攝
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警方將李男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將李男等人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
李男指揮手下駕駛怪手衝撞砂石場大門。記者黃子騰／翻攝
李男指揮手下駕駛怪手衝撞砂石場大門。記者黃子騰／翻攝
犯罪集團成員簡男向砂石公司扔擲爆裂物。記者黃子騰／翻攝
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桃園 砂石 恐嚇 角頭

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