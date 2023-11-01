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影／數百箱啤酒散落國3基金交道道附近塞爆 通勤哀號
基隆市國道三號基金交流道附近的石皮瀨圓環站牌，今天上午6點半時，有一輛載運啤酒的貨車，疑發生車禍擦撞，數百箱啤酒散落一地，阻礙交通，造成樂利路幾乎堵死，僅一線車道可緩慢通行，造成麥金路、基金一路、樂利路等上下交流道全都堵死，國道客運、市公車全都「塞到爆」，通勤民眾、學生罵翻。
國光客運金山站長蔡耀堂表示，上午6點半，石皮瀨站牌前聯結車載貨物、全部散落一地、全線大車無法通行，大部分車子都被堵死，多數是要上高速公路車流。
樂利路、麥金路、基金一路大批通往國道三路的車流塞爆，已塞了一個多小時，警方到場協助疏導。據一名塞車市公車上的民眾說，很多學生索性下車用走了還比較快。一名坐9026要去台北的通勤女子說，連動都不能動，肯定遲到了。
到上午7點半還在塞，警方目前全力疏導中，已可緩慢前進，正在排除事故及滿路的台啤酒。周邊道路也都受到影響、小巷弄也都卡死、機車到處亂竄、上學的小朋友只能下車跑步到學校，到上午7點半還在塞。
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