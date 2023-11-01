快訊

如果「台灣有事」？沖繩的危機感與應變理解

肯定「核電是綠電」 陳建仁：但要考慮核廢

鴻海百元以下隨便買？網搖頭曝「真甜甜價」：至少打八折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／數百箱啤酒散落國3基金交道道附近塞爆 通勤哀號

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市國道三號基金交流道附近的石皮瀨圓環站牌，今天上午6點半時，有一輛載運啤酒的貨車，疑發生車禍擦撞，數百箱啤酒散落一地，阻礙交通，造成樂利路幾乎堵死，僅一線車道可緩慢通行，造成麥金路、基金一路、樂利路等上下交流道全都堵死，國道客運、市公車全都「塞到爆」，通勤民眾、學生罵翻。

國光客運金山站長蔡耀堂表示，上午6點半，石皮瀨站牌前聯結車載貨物、全部散落一地、全線大車無法通行，大部分車子都被堵死，多數是要上高速公路車流。

樂利路、麥金路、基金一路大批通往國道三路的車流塞爆，已塞了一個多小時，警方到場協助疏導。據一名塞車市公車上的民眾說，很多學生索性下車用走了還比較快。一名坐9026要去台北的通勤女子說，連動都不能動，肯定遲到了。

到上午7點半還在塞，警方目前全力疏導中，已可緩慢前進，正在排除事故及滿路的台啤酒。周邊道路也都受到影響、小巷弄也都卡死、機車到處亂竄、上學的小朋友只能下車跑步到學校，到上午7點半還在塞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。記者游明煌／翻攝
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。記者游明煌／翻攝
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。記者游明煌／翻攝
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。記者游明煌／翻攝
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供
數百箱啤酒散落占道，基隆國三基金交道道附近塞爆。圖／國光客運提供

國道客運 公車 塞車

延伸閱讀

飛虎隊老兵103歲登長城 在「好漢碑」前留影

9026基隆到南港福和傳11月停駛 巿府：協調另家支援

收藏起來！阿里山林鐵再推嘉義限定販售「沼平櫻啤酒」

「六福萬怡 X 金車柏克金」開賣6道限定美食！吃就免費招待啤酒1杯

相關新聞

影／數百箱啤酒散落國3基金交道道附近塞爆 通勤哀號

基隆市國道三號基金交流道附近的石皮瀨圓環站牌，今天上午6點半時，有一輛載運啤酒的貨車，疑發生車禍擦撞，數百箱啤酒散落一地...

新莊電子廠房竄黑煙 新北消防人車馳援

新北市新莊區化成路一棟電子廠房，今天深夜近11時許竄出大量黑煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動消防員28人、各式搶救車...

影／新莊連棟電子廠房竄火舌 燒毀121坪幸無人傷亡

新北市新莊區化成路一家電子廠房，昨天深夜竄出大量黑煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，火勢1個小...

嘉義市深夜早餐店火警 緊急疏散10人

昨晚接近11點嘉義市玉山路某早餐店家傳火警，嘉義市消防局人車趕往現場搶救，現場火勢猛烈，消防局緊急疏散4男6女共10名民...

上大號帶7把槍！四海幫堂主在廁所被捕 警事後心驚錯一步就完了

曾由四海幫故幫主賈潤年授予「潤」字輩的海潤堂堂主「鴨哥」鍾明靜，日前被北市警查獲持有45把長短槍、1900發子彈，桃檢兩度聲押才獲准。而與一般黑幫動輒打打殺殺、霸氣外露的形象不同的是，有深厚藝術底子的鍾明靜，加入黑幫後卻是醉心改槍，成為黑幫圈中的「槍痴」兼「後勤補給」。他被抓當時人在上廁所，身邊藏了7把槍，他告訴警察，如果提早發現警方動靜，「我會跟你們拚了」...

巡山員心跳停止 同伴CPR救命

林業署宜蘭分署36歲蘇姓森林護管員（巡山員）昨上午與2名同伴巡視蘇花古道，疑似換氣過度，突然四肢發麻、失去意識，甚至呼吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。