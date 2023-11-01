影／新莊連棟電子廠房竄火舌 燒毀121坪幸無人傷亡
新北市新莊區化成路一家電子廠房，昨天深夜竄出大量黑煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，所幸現場沒有人受困受傷，起火原因待查。
據了解，昨天深夜近11時許新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大量濃煙，新北市消防局獲報出動183名警、義消、各式搶救車輛63輛趕抵現場，旋即布水線灌救阻隔火勢延燒。
火勢於今天凌晨零時16分控制，初估燒毀2棟鐵皮廠燃燒面積約121坪左右，所幸現場未有人受困、傷亡，至於確切起火原因有待火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言