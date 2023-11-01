影／新莊連棟電子廠房竄火舌 燒毀121坪幸無人傷亡

新北市新莊區化成路一家電子廠房，昨天深夜竄出大量黑煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，所幸現場沒有人受困受傷，起火原因待查。

據了解，昨天深夜近11時許新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大量濃煙，新北市消防局獲報出動183名警、義消、各式搶救車輛63輛趕抵現場，旋即布水線灌救阻隔火勢延燒。