影／新莊連棟電子廠房竄火舌 燒毀121坪幸無人傷亡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區化成路一家電子廠房，昨天深夜竄出大量黑煙旋即火舌竄出。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，所幸現場沒有人受困受傷，起火原因待查。

據了解，昨天深夜近11時許新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大量濃煙，新北市消防局獲報出動183名警、義消、各式搶救車輛63輛趕抵現場，旋即布水線灌救阻隔火勢延燒。

火勢於今天凌晨零時16分控制，初估燒毀2棟鐵皮廠燃燒面積約121坪左右，所幸現場未有人受困、傷亡，至於確切起火原因有待火調人員調查釐清。

昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
昨天深夜近11時許，新北市新莊區化成路一家電子廠房竄出大火，警消獲報到場灌救，火勢1個小時後控制，初估燃燒面積約121坪左右，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

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