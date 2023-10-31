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侯柯同台現場人擠人！男記者突胸悶冒冷汗 送醫裝葉克膜搶救中

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今天到宜蘭出席宗教活動，由於是藍白政黨協商後侯柯首次合體同台，採訪媒體記者相當多，現場人擠人。一名男記者在採訪快結束時突然身體不適，就近送到杏和醫院，已經失去呼吸心跳，經急救後轉到陽明交通大學附設醫院，目前裝上葉克膜全力搶救中。

這名電視台男記者原本意識清楚，在採訪拍攝外澳接天宮200年廟慶活動侯柯同框畫面時，因為眾多支持者與信徒人擠人，又高喊口號，氣氛高昂，這名男記者突然出現冒冷汗及胸悶不舒服，撐到採訪快結束時，不適狀況持續，並未改善。

廟方人員覺得不對勁，活動結束後中午12點半左，打電話向消防局報案，救護車就近將他送到礁溪鄉杏和醫院醫治，病情卻在醫院治療時急轉直下，心跳呼吸停止，醫護人員搶救後立即把這名記者轉院，目前人在國立陽明交通大學附設醫院裝葉克膜搶救中。

廟方對於採訪時發生這種事情感到遺憾，希望記者的病情能恢復好轉。

今天在宜蘭外澳接天宮採訪侯柯同台時，人擠人，一名電視台男記者不適送醫，突然失去心跳呼吸，目前在加護病房搶救中。記者杜建重／攝影
今天在宜蘭外澳接天宮採訪侯柯同台時，人擠人，一名電視台男記者不適送醫，突然失去心跳呼吸，目前在加護病房搶救中。記者杜建重／攝影

葉克膜 陽明交通大學 柯文哲

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