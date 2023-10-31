聽新聞
test
0:00 / 0:00
侯柯同台現場人擠人！男記者突胸悶冒冷汗 送醫裝葉克膜搶救中
民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜今天到宜蘭出席宗教活動，由於是藍白政黨協商後侯柯首次合體同台，採訪媒體記者相當多，現場人擠人。一名男記者在採訪快結束時突然身體不適，就近送到杏和醫院，已經失去呼吸心跳，經急救後轉到陽明交通大學附設醫院，目前裝上葉克膜全力搶救中。
這名電視台男記者原本意識清楚，在採訪拍攝外澳接天宮200年廟慶活動侯柯同框畫面時，因為眾多支持者與信徒人擠人，又高喊口號，氣氛高昂，這名男記者突然出現冒冷汗及胸悶不舒服，撐到採訪快結束時，不適狀況持續，並未改善。
廟方人員覺得不對勁，活動結束後中午12點半左，打電話向消防局報案，救護車就近將他送到礁溪鄉杏和醫院醫治，病情卻在醫院治療時急轉直下，心跳呼吸停止，醫護人員搶救後立即把這名記者轉院，目前人在國立陽明交通大學附設醫院裝葉克膜搶救中。
廟方對於採訪時發生這種事情感到遺憾，希望記者的病情能恢復好轉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言