欠4萬元拖1年多都不還　新北男遭2好友當街痛毆

新北市板橋區今天凌晨發生鬥毆案。39歲蔡姓男子1年多前積欠友人李男、楊男4萬元，李、楊2人雖多次催討但蔡男均未還，雙方相約今天凌晨在談判債務問題。不料見面後一言不合下，李、楊2人竟聯手毆打蔡男，導致蔡男頭部擦挫傷。海山警方獲報趕抵，雙方均不願提告，警方詢後將李男及楊男依社維法裁處。

據了解，遭毆打的蔡男與動手的45歲李男、39歲楊男3人均為好友，1年多前蔡男向2人借了4萬元應急，不料迄今均未歸還。李、楊2人多次催討無果，要蔡男出面講清楚。雙方於是相約今天凌晨12時許在板橋區裕民街談判。