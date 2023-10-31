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「點點心」傳工安事故！移工遭製麵機壓斷中指 老闆被起底是前偶像

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

印尼籍移工維西（音譯）今天下午3時許，在新北市新莊區五權二路一家餐廳中央廚房操作製麵機，不慎遭壓斷中指送醫縫合，沒有生命危險。這起工安事故，意外爆出老闆是前棒棒堂男孩阿緯（本名劉峻緯），讓久違螢光幕多年的他又浮出檯面。目前勞工局已介入調查。

據了解，21歲印尼籍移工維西（音譯）去年前持工作簽證來台工作，今天下午3許他在「點點心」餐廳位在新莊區五權二路中央廚房操作製麵機，疑似操作不慎中指指節遭機器壓斷、食指撕裂傷，緊急協助送醫縫合沒有生命危險，目前已通知勞工局介入調查。

這起工安事故意外爆出「點點心」餐廳老闆就是前棒棒堂男孩阿緯（本名劉峻緯），阿緯原本是台中街舞團體「黑角」成員，因選秀節目成為棒棒堂男孩第二代成員。2016年7月22日阿緯與交往四年女友錢文儀（豆豆）結婚後，陸續投入副業開設「點點心」、「興記菜館」和「太興茶餐廳」等3間餐廳，沒想到今天卻因其餐廳中央廚房外籍移工斷指意外，讓久違螢光幕多年的他又浮出檯面。

印尼籍移工維西（音譯）今天下午在新北市新莊區一家餐廳中央廚房操作製麵機，不慎遭機器壓斷中指送醫，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
印尼籍移工維西（音譯）今天下午在新北市新莊區一家餐廳中央廚房操作製麵機，不慎遭機器壓斷中指送醫，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

餐廳 廚房 移工

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