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警光獎揭曉！新北警破台版柬埔寨案獲團體組冠軍

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署今頒發國家警光獎，新北市警察局破獲台版柬埔寨詐欺案，獲團體組偵查犯罪類第1名。該詐騙集團私行拘禁及凌虐提供人頭帳戶的求職者，造成4名被害人死亡，新北警查獲首謀及成員共58人，救出66名被害人，查出涉詐386件、得手5億4千多萬元。

警政署從各警察機關薦報89個團體、102名個人，甄選出30個團體、52名個人，今下午舉行頒獎典禮，由內政部長林右昌、警政署長黃明昭及中華民國警察之友總會理事長蔡明忠、最高顧問葉國一頒獎。

各項目第1名，團體組偵查犯罪類新北市警察局、預防犯罪類刑事局、改善交通類台北市警察局、綜合規劃類警政署人事室；個人組查緝毒品類北市副隊長劉居榮、打擊詐欺類新北偵查佐丁禹安、反黑肅槍類北市副隊長黃恊宸、綜合評量類署長室警務正吳丞恩。

警政署頒發國家警光獎，新北市警察局破獲台版柬埔寨詐欺案，獲團體組偵查犯罪類第1名，內政部長林右昌（左）頒獎給新北市警局長廖訓誠（右）。圖／警政署提供
警政署頒發國家警光獎，新北市警察局破獲台版柬埔寨詐欺案，獲團體組偵查犯罪類第1名，內政部長林右昌（左）頒獎給新北市警局長廖訓誠（右）。圖／警政署提供
警政署頒發國家警光獎，新北市警察局破獲台版柬埔寨詐欺案，獲團體組偵查犯罪類第1名，內政部長林右昌（左）頒獎給新北市警局長廖訓誠（右）。記者李奕昕／攝影
警政署頒發國家警光獎，新北市警察局破獲台版柬埔寨詐欺案，獲團體組偵查犯罪類第1名，內政部長林右昌（左）頒獎給新北市警局長廖訓誠（右）。記者李奕昕／攝影
警政署頒發國家警光獎，內政部長林右昌（右）由警政署長黃明昭（左）陪同，向獲獎警察及警眷握手致意。記者李奕昕／攝影
警政署頒發國家警光獎，內政部長林右昌（右）由警政署長黃明昭（左）陪同，向獲獎警察及警眷握手致意。記者李奕昕／攝影

警察 詐欺

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