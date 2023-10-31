宜蘭巡山員疑換氣過度OHCA 同行夥伴CPR鬼門關前救回

林業署宜蘭分署36歲蘇姓森林護管員今天上午與2名同伴巡視蘇花古道，10時許疑似換氣過度，突然四肢發麻、失去意識，甚至呼吸心跳停止（OHCA），同伴見狀立刻就地CPR，等蘇男恢復意識後通報消防局，送醫急救，所幸沒有生命危險，事發原因待進一步釐清。

宜蘭縣消防局指出，今天上午10時29分獲報，蘇姓森林護管員（巡山員）在新澳隧道附近的蘇花古道入口約700公尺處突陷OHCA，經同伴緊急處理恢復意識，消防局派遣南澳、觀音2分隊，共10名消防人員、義消出動，11時40分抵達現場，蘇男已脫離險境，送往羅東博愛醫院，下午1時14分到院。

據了解，蘇男是近幾年到職的巡山員，以前從未出現過這類狀況；今天上午出門前，他就感覺身體不太舒服，但自認沒有達到不能工作的程度，照常上班。一行3人在抵達事故點前，有小跑一段路，同伴發現蘇男停下後「眼神渙散、嘴唇發紫」，臉色由白轉黑，馬上就要暈倒，眼疾手快將他抱住，沒有撞到山石。

林業署宜蘭分署南澳工作站表示，蘇男目前意識清醒，還在博愛醫院觀察，詳細身體狀況要進一步檢查，確認後再研議協助蘇男重返工作崗位的事宜。據悉，巡山員在山道上OHCA的情況極為少見，同事知悉時也嚇了一跳，幸好沒發生大礙，可謂有驚無險。