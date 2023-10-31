影／休旅車開國道天外飛來斧頭 砸破保險桿找嘸人負責

「天外飛來斧頭！」江姓女子日前開車行經國道3號官田路段，車頭突然被飛來的斧頭砸中，嚇了她一大跳，回家仔細一看，車前保險桿竟然凹了一個洞，她回想當時情形不禁冷汗直冒，雖當下未因此發生車禍，但卻不知該找誰究責，事後向警方報案，國道警方將主動追查。

這起事故發生在10月15日，江姓女子開著休旅車行駛在國道3號內線車道，途徑事故地點時，一把落在車道中的斧頭遭車輛壓過，瞬間噴飛，正好砸中江女的保險桿。

江女雖被嚇到，但車輛狀況正常，她繼續行駛，下交流道後停車巡視發現保險桿破損，再調閱行車記錄器看到竟是被斧頭砸中，驚嚇不已，且6月才買的新車就這樣受損，讓她心疼不已，但不知物品是何時掉落，又從何而來。

國道警方表示，影片紀錄時間是10月15日14時19分許，地點在接近國道3號北向334.1公里處，將主動追查，警方呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，依法可開罰新臺幣9000元至1萬8000元罰鍰，同時須負擔處理作業費每半小時3000元。

警方指出，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時以公共危險罪究辦，提醒民眾上路前檢視貨物是否固定穩妥，以維護自身及其他用路人之安全。