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竹南車站停車場收費機連續七次被光顧 警埋伏逮獲竊嫌
苗栗縣竹南鎮竹南火車站周邊，近來出現一名慣竊多次前往收費停車場竊取財物，警方多次埋伏後終於逮獲50歲陳姓男子以竊盜罪嫌送辦；由於陳男平時常在附近遊蕩，缺錢就直接拿石頭敲開收費機，有被害業者本月間連續七次被光顧，得知小偷落網也終於鬆了一口氣。
據了解，火車站旁一處收費停車場的自動繳費機，本月連續被偷了6次，14日警方逮獲陳嫌將他函送，未料隔兩天（16日）陳嫌又去破壞投幣機偷得近千元。警方展開埋伏，昨天下午陳嫌第七次光顧作案時，被埋伏員警當場逮捕，扭送進派出所，訊後以竊盜罪移送。
警方表示，本案雖掌握犯嫌身分，然犯嫌居無定所讓警方難以得知行蹤，所幸竹南警鍥而不捨，日夜輪班的埋伏，終於將陳嫌緝獲，查獲時他還想逃跑，警員使出渾身解數，才讓陳嫌乖乖就範。警方也呼籲，法網恢恢，百密必有一疏，千萬勿有僥倖心態。
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