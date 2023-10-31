曾拒入火場台南女消防員不滿調職請求國賠 法院駁回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市李姓女消防員曾因拒絕進火場滅火，2019年被調職任內勤，李女自認權益受損，提起訴訟向台南市政府、台南市消防局請求國家賠償146萬餘元，但遭台南地方法院駁回，全案可上訴。

判決書指出，李女原編制台南市消防局救災救難大隊安南分隊，消防局2019年11月將她調職，李女自認權益受損，提起訴訟狀告市府及消防局。李女求償被調職400多天，共求償146萬1172元，包括危險職務加給及危險職務加給加成、精神慰撫金、交通費用、加班費用、誤餐費等。

李女主張，她被調動每天須提早出門，車程長達約1小時，若遇到塞車，須耗費1小時20分至30分，原告生活有諸多不便，精神上受有相當痛苦， 其中精神慰撫金請求賠償30萬元。

台南地院法官認為，調職令未經主管機關認定違法，李女應自行負擔調任新職支出費用，不得求償；至於調任新職是否違法，李女應循公務人員保障法、訴願法或行政訴訟法等程序解決，地院無權認定。因此，地院駁回李女求償之訴。

據了解，李女在台南市消防局基層頗受關注，任職安南分隊時，一度拒進火場搜救，後來被調往新營區秘書室擔任內勤，工作變得比較單純，如今已被調往北門分隊。

台南市李姓女消防員曾拒入火場被調內勤，李女自認權益受損，提起訴訟向台南市政府、台南市消防局請求國家賠償146</p><!--5--><p> 萬餘元，但遭台南地方法院駁回，圖為台南市消防局外觀。圖／本報資料照片
台南市李姓女消防員曾拒入火場被調內勤，李女自認權益受損，提起訴訟向台南市政府、台南市消防局請求國家賠償146

萬餘元，但遭台南地方法院駁回，圖為台南市消防局外觀。圖／本報資料照片

台南 加班費 塞車

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