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影／剛開完庭懶得搭車回家 新北男偷機車代步1小時旋遭逮
新北市43歲周姓男子日前至新北地院開庭，離開法院準備回汐止住處時因懶得搭車，見路邊有1輛未拔鑰匙的機車竟直接騎走代步，被害車主發現後立即報警。土城警方獲報調閱監視器以車追人，警員根據周男行經路線沿路追緝，1小時後在蘆洲區將他攔下，周男警詢時坦承竊車，警方詢後依竊盜現行犯將移送法辦。
據了解，涉嫌偷車的周姓男子，20日因毒品案至土城新北地方法院開庭。晚間7時許開庭結束後步出法院後，疑似因懶得搭乘大眾運輸工具返回汐止住處，見到路邊有1輛未拔鑰匙的機車竟直接騎走代步。
土城警方接獲61歲王姓女子報案稱停在新北地方法院附近的機車遭竊，轄區清水派出所警員到場後隨即分工合作，由所內警員調閱監視器釐清竊嫌行蹤，其它警員則騎乘警車沿路追查。終於在1小時後在蘆洲中山二路將偷車的周男攔下逮捕。周男警詢時供稱開完庭後要返回汐止，因懶得搭乘大眾交通運輸工具，才會偷這輛未拔鑰匙的機車代步。警方詢後依竊盜罪嫌將他移送法辦。
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