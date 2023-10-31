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影／質疑桃園警車左轉未讓直行 退休警攔學弟訓斥：剛很想撞你

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園2名員警昨晚開著巡邏車外出執行勤務，行經路口左轉後被一名退休警員攔車，訓斥未禮讓直行車，員警解釋執行勤務的路權優先，並表示有案件要趕往處理，退休警員仍不滿，畫面曝光引發議論。對此桃園警分局指出，員警當時有開啟警示燈，行經路口與直行車輛保持安全距離時左轉，若退休警仍有異議，已請其向相關單位反映。

桃園警分局員警昨晚6點26分開巡邏車外出處理案件，期間打開警示燈趕赴現場時，從鎮一街左轉春日路後，剛好遇到一名蕭姓退休警員開車經過，看見前方轉彎的警車，認為對方未禮讓直行車，隨即迴轉攔下員警訓斥，過程中他嗆聲「剛剛很想撞下去」，員警則解釋因為看車距安全所以左轉，且有開啟警示燈，表示有案件要趕往處理，最後退休警讓對方離開，但仍相當不滿。

事後影片在網路上曝光，許多網友支持被攔車的警員，表示「警察也有開燈，代表在執勤中」、「你把車子攔下來，讓警察不能即時去處理，若是出事的話能負責？」「什麼叫：我剛剛很想撞你」、「得饒人處且饒人」、「警察辛苦了」。但也有人認為「一般民眾敢怒不敢言」、「執法人員都這樣，難怪大家都不禮讓直行車」。

對此桃園警分局表示，員警執行勤務，駕駛巡邏車開啟警示燈前往處理事故，行經路口與直行車輛保持安全距離時左轉，一名駕駛於下個路口向員警反應，員警先停車了解狀況，隨後表明執行勤務的路權優先及行駛動線。但該民眾對於警方說法仍有異議，由於員警有任務在身必須先離開，已請他後續可向相關單位反映。

桃園一名蕭姓退休員警昨晚開車行經春日路，看見前方警車從鎮一街出來左轉，認為對方未禮讓直行車。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名蕭姓退休員警昨晚開車行經春日路，看見前方警車從鎮一街出來左轉，認為對方未禮讓直行車。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局表示，員警執行勤務駕駛巡邏車開啟警示燈前往處理事故，行經路口與直行車輛保持安全距離時左轉。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局表示，員警執行勤務駕駛巡邏車開啟警示燈前往處理事故，行經路口與直行車輛保持安全距離時左轉。記者周嘉茹／翻攝
蕭姓退休員警不滿巡邏警車未禮讓直行車，立刻迴轉上前攔車。記者周嘉茹／翻攝
蕭姓退休員警不滿巡邏警車未禮讓直行車，立刻迴轉上前攔車。記者周嘉茹／翻攝

桃園 警察 路權

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