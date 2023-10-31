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遠看以為有人赤裸躺車道 走近是屠宰後的半隻豬
基隆市黃姓男子昨晚在獅球路國民運動中心外發現有人倒在路面，仔細查看發現是屠宰後的「半隻豬」。20多公尺外有輛載運豬隻的貨車，司機正在理貨分送攤商，有人通知他豬肉掉在路上了，要他搬上車，以免造成交通事故。
幾乎每天到國民運動中心運動的黃男說，昨晚運動後走出國民運動中心，看到遠處怎麼有個人躺在車道上，靠近查看才發現是1隻豬，「還是半隻豬」，像是命案現場，有點嚇一跳。
距離豬隻屠體掉落地點不遠的地方，有輛載運豬隻的貨車停在路旁，當時車上還掛滿了一條條屠宰後的豬隻，司機正在理貨，準備分送到成功市場各個豬肉商攤位。
半隻豬橫躺路面，許多人經過時都注意到。黃男說，有人去跟運豬車司機說，有豬肉掉地上了，感覺司機沒有很緊張，持續整理車上的豬肉，等告一段落，才來把那半隻豬搬運回車上。過程中多名開車、騎車經過的人都嚇了一跳，跟他第一眼看到一樣，以是有人赤裸躺在車道上。
基隆市警察局交通隊表示，道路交通管理處罰條例第30條第7項規定，汽車載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險，處汽車駕駛人3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。
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