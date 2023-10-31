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國5雪山隧道4車追撞 貨車司機受困獲救

中央社／ 新北31日電

雪山隧道。示意圖／聯合報系資料照
雪山隧道。示意圖／聯合報系資料照

國道5號雪山隧道南下23.7公里處今天上午11時48分發生3輛小貨車及1輛自小客追撞車禍，所幸僅1名傷者受困，經警消搶救脫困後送醫救治，沒有生命危險。

新北市消防局第4大隊訊息說明，國道5號南下23.7公里處，雪山隧道內於上午11時48分發生車禍，共有4車追撞，造成55歲小貨車司機受困車內，警消獲報前往搶救。

警消指出，消防人員使用破壞器材將受損車體破壞後，才將受困駕駛救出，初步了解，傷者左小腿骨折、意識清醒，緊急送往宜蘭陽明大學附設醫院治療。其他3輛車的駕駛及乘客均無大礙。肇責將由警方調查釐清。

第4大隊大隊長陳志瑋表示，現場於下午1時許排除障礙，交通恢復正常。他提醒用路人行經雪山隧道時，應保持安全距離，避免緊急煞車或變換車道，以免發生意外。

雪山 國道

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