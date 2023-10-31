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影／新北駕駛開車忽左忽右…害騎士下一秒撞上受傷 警告發
李姓男子昨天晚上開車行經新北市泰山區文程路與民權街口，他先打方向燈準備左轉，不料下一秒又改打方向燈直接右轉，左右忽變讓後方機車閃避不及直接碰撞，導致騎士連人帶車摔倒肢體多處擦傷，所幸送醫後沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，李姓男子（38歲）昨天晚上8時許開車沿著新北市泰山區文程路直行，途中行經文程路與民權街口前，李男打方向燈準備左轉，不料車開抵路口時李男又改打方向燈直接右轉，導致後方黃男（60歲）所騎機車閃避不及擦撞汽車右前車身。
碰撞瞬間黃男人車倒地，左小腿膝蓋擦傷、左前機車車殼受損，所幸送醫急救沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。李男轉彎車不禮讓直行車部分，警方則依道路交通管理處罰條例第48條第6項之規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，轉彎車不讓直行車先行，依法開處駕駛人600元以上1800以下罰鍰。
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