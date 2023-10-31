影／磁磚未綁牢中山路一路掉 樹林警：最高開罰1萬8千

黃男這個月27日下午開著一輛滿載磁磚的小貨車，行經新北市樹林區中山路三段與信和街口，疑因磁磚未綁牢固掉落約10公尺路面。警方巡邏經過看見下車花了40分鐘協助清理，並依道交條例之規定開單舉發，司機最高挨罰1萬8千元罰鍰。

據了解，黃姓男子（58歲）為一家磁磚公司送貨司機，這個月27日下午1時許，開著一輛滿載磁磚的小貨車準備送貨。途中行經新北市樹林區中山路三段與信和街口，疑似磁磚未細綁牢固，車斗後部分磁磚應聲掉落，散落在10公尺的馬路上，黃男聽到碎落聲響趕緊停車下來察看。

正巧，樹林警分局山佳派出所副所長蘇恒逸、警員林韻慈、張育齊巡邏經過看見，立即把警用機車停在掉落磁磚後方，同時開啟警示燈、擺放交通錐警戒，1員警則手持指揮棒進行疏導交通，後續3名官警花了40分鐘協助清除散落路面的磁磚碎片，所幸事發當下未波及路過人車無人受傷。

樹林警分局表示，司機未將載貨綁牢，警方依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，依法可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰，對駕駛人開單舉發。