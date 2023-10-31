萬聖城扮兔女郎遭「羅姓藝人」騷擾 強拍照嗆公共場合

桃園萬聖城盛大舉行，開城至今突破50萬人次造訪，沒想到有女子上個周末打扮成兔女郎到萬聖城玩，遇到某羅姓藝人向她搭訕拍照，她明確拒絕後對方卻挑釁大喊「這是公共場合」，接著逕行拿手機對著她猛拍，讓她氣得報警。然而女子事後對於現場員警的態度頗有微詞，對此桃園警方作出回應。

女子昨晚在Dcard發文，指出29日晚間穿著兔女郎裝和友人到桃園萬聖節參觀，走在路上突然遇到羅姓藝人冒出來詢問「欸可以拍你們嗎？」對此女子回應「不行耶，謝謝」便走過。結果過了3分鐘羅姓藝人卻跑到她們面前，舉起手機對著她拍，並挑釁大喊「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦。」同行友人則反應很快地擋在鏡頭前。

她指出，羅姓藝人拍完後就往回奔，自己愣了5秒後舉起手機拍了一張照片，並回頭喊「肖像權有沒有聽過啊。」直言當下真的嚇傻了，委屈和無奈的感覺湧上心頭，身邊的朋友一直安慰她，但因為接下來還有行程，不想耽誤大家，所以決定先到活動現場的機動派出所報案。

然而女子表示，她告訴女警自己被男藝人騷擾，對方卻只是笑了笑，女子堅持要報案，希望可以派員去附近巡邏，確保其他女性不會遇到相同事情，對方則說已經派員到附近巡邏，並約時間到警局做筆錄。但女子回到事發地點時，僅看見員警在外圍巡邏，沒有走進會場，認為無法有效遏止騷擾行為。

對此桃園警分局回應，當天員警接獲當事人報案，詢問狀況後立即以無線電通報周邊執勤同仁查尋，但未發現對象。而當事人當時因有要事，員警便與她約時間製作筆錄。