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影／機車違停斑馬線害人不淺 五股小黃轉彎撞倒行人被重罰
新北市五股區昨天有1輛計程車在路口轉彎時，疑為閃避違停在斑馬線的機車，卻沒注意到行人過馬路，撞倒78歲老婦。市議員陳明義剛好就在路旁，連忙拿出哨子協助指揮交通。老婦由救護車送醫，計程車司機將被重罰、吊扣駕照1年。
這起車禍發生在下午5時許，57歲楊姓司機駕駛計程車，從五股區蓬萊路左轉成泰路一段，當時左前方斑馬線上違停1輛機車，楊男聲稱注意力都放在這輛由40歲王姓婦人騎乘的機車上，怕會撞到她，且視線也有點被她阻擋。
因此沒察覺前方另有1名78歲郭姓老婦，正拖著行李箱過馬路，計程車轉彎時輕輕擦撞到老婦，造成她跌倒。新北市議員陳明義剛好就在路旁，立刻拿出哨子協助指揮交通，稍後救護車趕抵，將意識清醒腰部疼痛的老婦送到衛福部台北醫院檢查。
警方表示無法根據監視器直接開罰王姓婦人機車違停，但計程車楊姓司機明顯因未禮讓行人致人受傷，將依道路交通管理處罰條例第44條第4項告發，處7200元以上3萬6千元以下罰緩，並吊扣駕照1年。
蘆洲警分局統計今年1月迄今，汽機車未禮讓行人案件已告發1422件，共開罰850萬餘元罰鍰，未來仍將持續加強取締，維護用路人環境。本起交通事故若經鑑定確認機車也有肇責，將另行告發違規停車。
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