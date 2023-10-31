航警破獲跨境機上竊盜案 逮捕中國籍男子送辦

航警局今天表示，中國籍汪姓男子涉嫌自今年3月起，藉由搭乘長程航班在機上行竊，偷美元等調包成印尼盾等，初估犯下5案、得手約新台幣80萬元，員警跨境蒐證逮捕送辦。

警政署航空警察局上午發布新聞稿表示，今年3月起陸續獲報，有多起台灣的航空公司班機上發生竊案，經分析發現，竊嫌大都挑選自亞洲、東南亞地區來台轉機至加拿大、法國等歐洲或美洲的長途航班搭乘。

警方調查，竊嫌鎖定鄰近座位旅客後，藉由假裝翻動機艙行李架上的行李，竊取他人的歐元、美元及日幣等財物後，再掉包為印尼盾、柬埔寨幣瑞爾及烏茲別克幣索姆等廉價貨幣。

案經桃園地方檢察署指揮偵辦，發現中國籍51歲汪姓男子今年起頻繁搭機來台轉機出境，但分析相關航段後卻發現如此轉機方式多此一舉、不符經濟效益。

警方調查發現，汪姓犯嫌的航程與不特定被害人等的航程相同，且座位均位於被害人附近，涉案嫌疑重大；經長期鎖定汪嫌所預定的航班，並協調長榮及中華航空等國籍航空公司配合偵辦，由航警局派員赴香港、東京等境外佈署，喬裝成旅客與汪嫌共同搭乘接續航班返台。

警方表示，經長期在機上蒐證、掌握犯罪證據，在9月6日於日本東京返抵台灣的班機降落後，將汪姓犯嫌緝捕到案，並查扣日幣128萬元等相關贓證物，全案以涉嫌違反刑法加重竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。