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影／台灣最南點獨潛男子未返家 救難人員今早海陸空大搜尋

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣恆春鎮35歲施姓男子昨天中午獨自到鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域潛水，家人到晚上不見他返家，前往查發現他的機車及手機，懷疑潛水時溺水，隨即向海巡署鵝鑾鼻安檢所報案，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。

施姓男子昨天中午帶著潛水衣騎機車到鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域潛水，家人晚間發現施仍未返家前往查看，在岸邊僅發現施的機車及手機，隨即向鵝鑾鼻安檢所報案。海巡署第8巡防區指揮部獲報後指揮第6六岸巡隊及第14海巡隊，派遣人員、機動熱像車及海巡艇出動協尋，同步通報屏東縣消防隊墾丁分隊及威鯨救難協會共同搜尋。

南部分署第6岸巡隊說，相關單位接獲通知後即刻前往台灣最南點集結，依報案家屬描述的失蹤外型和著黑色潛水衣特徵，於最南點岸際、海域分區協尋，至昨晚10時仍未尋獲失蹤民眾，現場搜尋共派遣14車2艇3筏56員，今天上午7時起將再實施岸海搜救行動，並申請空勤總隊，南部分署第3無人機區隊支援空中搜索任務。

1名參與搜尋的民間救難隊員說，潛水打魚是當地的傳統漁法，雖在墾丁國家公園海域開罰3000元，但仍難禁，車城鄉竹坑岸際海域21日才發生潛水打魚溺水意外，失蹤者迄未尋獲，這次可能也是潛水打魚溺水。南部分署第6岸巡隊呼籲，期屏東地區受東北季風影響，天候海象變化多端，風浪較不穩定，民眾如欲從事水域遊憩活動或出海作業，應審慎評估天候、海象及活動範圍之安全性。

屏東鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域發生男子潛水失蹤意外，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。圖／海巡署提供
屏東鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域發生男子潛水失蹤意外，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。圖／海巡署提供
屏東鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域發生男子潛水失蹤意外，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。圖／海巡署提供
屏東鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域發生男子潛水失蹤意外，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。圖／海巡署提供
屏東鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域發生男子潛水失蹤意外，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。圖／海巡署提供
屏東鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域發生男子潛水失蹤意外，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。圖／海巡署提供
屏東鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域發生男子潛水失蹤意外，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。圖／海巡署提供
屏東鵝鑾鼻「台灣最南點」景點旁海域發生男子潛水失蹤意外，海巡署和縣消防隊墾丁分隊、威鯨救難協會聯合搜尋至深夜未果，今天上午持續展開海陸空搜尋。圖／海巡署提供

海巡署 屏東縣 溺水

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