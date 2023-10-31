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三峽騎士違規左轉撞對向機車 釀2傷1人腦幹受損命危

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張男騎機車違規左轉新北市三峽區介壽路一段往大同路，不慎衝撞對向劉男所騎機車，導致劉男送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車違規左轉新北市三峽區介壽路一段往大同路，不慎衝撞對向劉男所騎機車，導致劉男送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

張姓男子昨天下午騎機車行經新北市三峽區介壽路一段違規左轉大同路，不慎衝撞對向車道劉男所騎機車，導致張男肢體多處擦挫傷，劉男腦幹受損送醫急救，劉男命危狀況不樂觀。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，張姓男子（70歲）昨天下午近3時許騎乘一輛機車，沿著新北市三峽區介壽路一段往三峽方向直行，途中張男騎經介壽路一段與大同路路口，疑似未依號誌燈指示直接左轉騎入大同路時，不慎碰撞對向劉男（23歲）所騎機車。

張、劉兩男人車摔飛，造成張男下巴、手腳多處擦挫傷，劉男肢體多處擦挫傷、腦幹受損，當場沒有生命徵象，緊急送醫急救張男沒有大礙，劉男傷勢嚴重情況並不樂觀持續搶救。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。

張男騎機車違規左轉新北市三峽區介壽路一段往大同路，不慎衝撞對向劉男所騎機車，導致劉男送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車違規左轉新北市三峽區介壽路一段往大同路，不慎衝撞對向劉男所騎機車，導致劉男送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車違規左轉新北市三峽區介壽路一段往大同路，不慎衝撞對向劉男所騎機車，導致劉男送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車違規左轉新北市三峽區介壽路一段往大同路，不慎衝撞對向劉男所騎機車，導致劉男送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車違規左轉新北市三峽區介壽路一段往大同路，不慎衝撞對向劉男所騎機車，導致劉男送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
張男騎機車違規左轉新北市三峽區介壽路一段往大同路，不慎衝撞對向劉男所騎機車，導致劉男送醫命危，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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