詐騙新手法！交通違規逾期未繳簡訊 六旬婦人險遭詐騙

張姓婦人詐團以交通違規逾期未繳簡訊險遭詐騙。記者黃宣翰／翻攝

67歲張姓婦人昨天收到一則「交通違規罰鍰未繳」的簡訊，並且還附上了看起來像是監理站網址的連結，要求點進去進行繳費。連結頁面看起來像監理站網站的詐騙網頁，讓受騙張婦去使用信用卡繳費，由於簡訊和網址、網站都做得非常逼真，張姓婦半信半疑到派出所諮詢，警員一眼識破這是詐騙簡訊，保住婦人辛苦的積蓄。

張姓婦人昨天下午2點多在家中收到簡訊通知，內容是「您有一筆交通罰款逾期未到案，請於五日內繳納，逾期將移送司法機關處理」，並附上疑似監理機關的網站連結，張婦點入後，網站顯示有1張紅燈右轉及未禮讓行人，共2000元罰鍰需繳納。

張姓婦人半信半疑，前往台南市警二分局南門派出所詢問，警員邱柏凱、魏文星告知張婦說，這一則詐騙簡訊網址並不屬於政府機關網址，這樣的詐騙簡訊內容多利用民眾怕違規逾期會遭加重處罰心理，想急著處理而失去警戒心，如果回撥或回傳相關個資，可能會被當成詐騙工具。

警員並告知張婦，如有交通違規為警方舉發時，警方會依規定寄發交通違規罰單，縱使不慎罰單逾期未繳，交通局交通事件裁決中心也會以正式公文書裁決書通知，並不會以「簡訊」方式通知繳款。警方建議可下載「監理服務APP」，透過APP查詢相關交通違規罰鍰(紅單)及汽機車燃料費情形，可即時查詢並確認自身監理相關資料，亦可撥打電話向監理站查證。

警二分局表示，正版的監理服務網站都能查詢相關資訊，如收到不明交通罰款逾期未到案，還附上假的連結網址簡訊通知，請勿點選來源不明的簡訊或連結，且切勿輕信簡訊內容並於不明網站留下個人資訊，如有發現可疑，可撥打165反詐騙專線諮詢或110報案詢問，以免上當受騙。