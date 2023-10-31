台中國三生不滿畢業旅行不能去…六少校門前舞槍遭辦

網路社群昨天流傳一段影片，有少年在一處學校校門前舞動手槍、甚至有打架嬉鬧情事，台中市第六警分局根據影片中線索，發現涉案學校是轄內一所國中，有6名國三生涉案，警方循線通知涉案人到案，涉案少年辯稱，因為校方不讓他們參與畢業典禮，才會在校門前表達不滿，全案警詢後依違反社維法、少年事件處理法送辦。

台中市第六警分局昨天網路巡邏時發現，網路社群「黑色豪門企業」有流傳一段疑似校園霸凌影片，影片中多名少年拿著空氣槍嬉鬧，甚至有打架情事，雖未接獲報案，仍主動展開追查，昨天晚間陸續通知六名涉案少年到案。

經查，6名涉案少年都是國三生，其中洪姓少年因不滿學校不讓其參加畢業旅行，故意在放學時段在校門前鬧事，查扣2把手槍都是空氣槍，以及一支手電筒，警詢後依違反社會秩序維護法、少年事件處理法移請偵辦。