台中國三生不滿畢業旅行不能去…六少校門前舞槍遭辦
網路社群昨天流傳一段影片，有少年在一處學校校門前舞動手槍、甚至有打架嬉鬧情事，台中市第六警分局根據影片中線索，發現涉案學校是轄內一所國中，有6名國三生涉案，警方循線通知涉案人到案，涉案少年辯稱，因為校方不讓他們參與畢業典禮，才會在校門前表達不滿，全案警詢後依違反社維法、少年事件處理法送辦。
台中市第六警分局昨天網路巡邏時發現，網路社群「黑色豪門企業」有流傳一段疑似校園霸凌影片，影片中多名少年拿著空氣槍嬉鬧，甚至有打架情事，雖未接獲報案，仍主動展開追查，昨天晚間陸續通知六名涉案少年到案。
經查，6名涉案少年都是國三生，其中洪姓少年因不滿學校不讓其參加畢業旅行，故意在放學時段在校門前鬧事，查扣2把手槍都是空氣槍，以及一支手電筒，警詢後依違反社會秩序維護法、少年事件處理法移請偵辦。
第六警分局呼籲，絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言